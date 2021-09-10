Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu'yu ilelebet Türk yurdu olarak muhafaza edecek, insanlarımızın refah ve güven içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu'yu ilelebet Türk yurdu olarak muhafaza edecek, insanlarımızın refah ve güven içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yiğitliği ve bilgeliğiyle tarihe yön veren bir dünya devletinin temellerini Söğüt'te atan Ertuğrul Gazi'yi rahmetle yad etiğini belirten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'daki küçük bir beylikten bir cihan devletine giden süreçte, Türk milletine önderlik etmiş büyük şahsiyetlerden olan Ertuğrul Gazi'nin ve oğlu Osman Bey'in Söğüt'te diktiği ulu çınarın gölgesinde, asırlarca adaletle hükmedilmiş, farklı mensubiyetlere sahip toplumlar barış ve güven içinde yaşamışlardır. Ecdadımızın tarih boyunca dünyaya örnek teşkil eden devlet nizamını ve milletimizin birlik, beraberliğini en kıymetli mirasımız olarak görüyor, köklü medeniyetimize ve şanlı tarihimize sahip çıkarak gelecek hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Anadolu'yu ilelebet Türk yurdu olarak muhafaza edecek, insanlarımızın refah ve güven içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin de maziden atiye bir geleneğin yaşatılması, değerlerin genç kuşaklara aktarılması bakımından çok önemli bir görev ifa ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu düşüncelerle Sultan Alparslan'dan Ertuğrul Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal'e, bugüne kadar bu topraklara damgasını vuran büyük şahsiyetlerimizi, birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" mesajı Açıklaması - Haberler
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