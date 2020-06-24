Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara hijyen paketi hediyesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara hijyen paketi hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara gönderilen hijyen paketlerinin dağıtımı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara hijyen paketi hediyesi
24.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara gönderilen hijyen paketlerinin dağıtımı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu. Duyurunun ardından Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, içinde maske ve kolonyaların bulunduğu hediye paketlerini vatandaşlara dağıtmaya başladı.

Yenişehir ilçesinde ikamet eden 14 bin 551 vatandaşa dağıtılmak üzere maske ve kolonyalar paketlenerek Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından vatandaşlara teslim edildi. Paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş üstündeki vatandaşlara hitap ettiği mektupta, "Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur" ifadeleri yer aldı.

"ALLAH BİZİM ÖMRÜMÜZDEN ALSIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A VERSİN"

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, maske ve kolonyaları "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamı var" diyerek vatandaşlara teslim etti. Hediye paketini alan vatandaşlardan Fadime Tatar, "Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömür versin, Allah bizim ömrümüzden alsın onun ömrünün üzerine bıraksın. O bizim karnımızı doyuruyor ve bize ekmek veriyor bize yeter" dedi.

Pandemi sürecinde Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 pandemi yardımı kapsamından 23 bin 526 haneye 23 milyon 526 bin lira biner lira nakdi yardım yapılırken, 4 bin 188 haneye ise 2 milyon 426 bin lira nakdi yardım yapıldığı bildirildi.

Ayrıca 17 bin 219 haneye gıda kolisi, sıcak yemek dağıtımı yapıldığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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