Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk için mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk için mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün 32. vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

12.10.2019 11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk için mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün 32. vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üstlendiği görevlerde, ülkemize ve milletimize önemli hizmetlerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı, kıymetli devlet adamı Fahri Korutürk'ü, vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
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