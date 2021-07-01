Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "50 milyon doz" paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "50 milyon doz" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '50 milyon doz' paylaşımı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en etkin silah olan aşıda, 50 milyon dozun aşıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en etkin silah olan aşıda, 50 milyon dozun aşıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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