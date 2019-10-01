Cumhurbaşkanı erdoğan'dan '50+1' barajına ilişkin açıklama

01.10.2019 22:50

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde 50+1 barajına ilişkin, "Mevcut durumu Meclise getiren biziz, şu anda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2,5 aylık aranın ardından yeni yasama yılına başladı. TBMM'de gün boyu düzenlenen etkinliklerin ardından 27'nci dönem 3'üncü yasama yılı açılışı dolayısıyla tören salonunda resepsiyon verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliği yaptığı resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. 50+1 barajına ilişkin gelen soruları cevaplayan Erdoğan, "Mevcut durumu Meclise getiren biziz, şu anda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz, halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil. Böyle bir teklif kimden geliyor? Medyadan geliyorsa ayrı konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda ilgilenen kimdir? Muhalefettir. Bunu sürekli olarak ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Milletimiz politikacıdan ciddiyet istiyor, bizim dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine ciddi bir zaman var. Muhalefetten gelirse biz hepsini değerlendirmeye tartışmaya açığız" diye konuştu.

'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'

Erdoğan, güvenli bölge hakkında değerlendirmede bulunarak, gündüz TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlattı. Erdoğan, "Aynı yerdeyim. Bir gece ansızın gelebiliriz" vurgusunu yaptı.

'BÖYLE BİR ŞEY YOK'

Erdoğan, kabine revizyonu olup olmayacağı sorusuna ise "Şu anda böyle bir şey yok. Siyasetçi ucu açık konuşur. Ucu kapalı olduğu zaman netice alamazsınız" diye cevap verdi.

TEKİRDAĞ KÖFTESİ İKRAM ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladıktan sonra resepsiyon salonunu gezdi. Erdoğan, burada aşçı ve garsonlarla sohbet edip, fotoğraf çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda dolaştığı sırada bir grup kadın davetlinin yanında durarak, ikram menüsünde yer alan Tekirdağ köftesini davetlilere dağıttı. Erdoğan, resepsiyona davet edilen gazileri de selamladı ve hatıra fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP'li milletvekilleri ile de bir süre sohbet etti.

BAZI BAKAN VE PARTİ YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, resepsiyondan ayrılmadan başka bir odaya geçip bazı Bakanlar ve parti yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de hazır bulundu. Bakan Soylu, Adana'da polis otobüsüne yapılan bombalı saldırının faillerinin Eskişehir'de bir operasyonla etkisiz hale getirilmesi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. Erdoğan resepsiyondan Adalet Bakanı Gül ile birlikte ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Erdoğan'ın gelişi

Erdoğan soru cevap

Erdoğan'ın köfte ikram etmesi

Gazilerle konuşma

Genel detay

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN/ ANKARA,

(Görüntüler geçildi)

Kaynak: DHA