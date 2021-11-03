Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
AK Parti, iktidarının 19. yılını geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 3 Kasım'ın yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millete Hizmet Yolunda' etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi, Millete Hizmet Yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz."
(Hülya Keklik/İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye...
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