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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

AK Parti, iktidarının 19. yılını geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 3 Kasım'ın yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millete Hizmet Yolunda' etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi, Millete Hizmet Yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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