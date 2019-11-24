Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
24.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:48
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabındaki paylaşımında, tahtaya elindeki kalemle "Oku, düşün, uygula, neticelendir." yazdığı fotoğrafına yer vererek, "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA