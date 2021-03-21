Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP ve Telegram kanallarından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak