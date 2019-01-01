Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2018 Yılı Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye terör örgütleriyle, çetelerle asayişi bozmaya yönelik her türlü mücadelede tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır. Milletimiz bu noktada gerçekten huzur içinde yaşıyor. Tüm terör örgütlerinin başını eziyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara belediye başkan adaylarını tanıtım programına katıldı. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan Erdoğan adayları açıklamadan önce 2018 yılı değerlendirmesi yaptı. İlk konu başlığı olarak eğitimi ele alan Erdoğan, eğitimin altyapı eksikliklerini ve tıkanıkları aşmaya yönelik hamle başlatıldığını, derslik sayısının 288 bin ilave ile 575 bine, öğretmen sayısının ise 607 bin ilaveyle 920 bine çıkartarak sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü paylaştı. "Bunu bay Kemal bilmez, böyle bir derdi yok" diyen Erdoğan, destek personeli ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığında 1 milyon 32 bin kişin şu anda görev yaptığını dile getirdi. Erdoğan, üniversite sayısının 130 ilaveyle 206'ya, akademik personel sayısının 82 bin ilaveyle 158 bine çıkarıldığını, üniversite öğrencileri sayısının ise 1 milyon 656 binden 8 milyona ulaştığını söyledi. Erdoğan, "Lisans öğrencilerimiz geldiğimiz zaman 45 lira burs alıyorlardı. Şu anda Ocak itibariyle bunu 500 liraya çıkardık. Master öğrencilerine bin lira, doktora bin 500 lira. Bunları yapan AK Parti iktidarıdır. Yurt yatak kapasitesini 182 binden 689 bine yükselttik. Bay Kemal yurt yok diyor, Türkiye'de ne kadar yurt var, ne kadar yatak kapasitemiz var haberi yok. Çünkü kılavuzu karga sıkıntı burada. Üniversite eğitimi gören gençlerimizin ailelerine yük olmadan bu dönemi tamamlayabilmeleri için her türlü desteği verdik. Yurt yapımlarımız yine devam ediyor. Katsayı ve okul katkı puanı gibi engelleri ortadan kaldırarak her öğrencimizin adaletli bir şekilde, eşit şartlar altında yüksek öğrenime girişini sağladık zorunlu eğitimi 12 yıla çıkartırken 4 artı 4 artı 4 sistemi ile de meslek liseleri ve imam hatip okullarına yapılan haksızlığa son verdik" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki dönem için eğitim öğretimde kaliteyi daha da yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, talim terbiye sistemi kurmak hedefiyle sporda 34 şehirde 37 stadyumun 16 adedinin tamamlandığını paylaştı.

"Sağlık alanında yeni bir çığır açıyoruz"

Erdoğan, Türkiye'de genel sağlık sigortası şemsiyesinin dışında kalan kimse olmadığını ifade etti. Hastane yatak kapasitesinin 240 bine, sağlık çalışanı sayısının 762 bine, doktor sayısının ise 231 bine çıkarıldığını paylaşan Erdoğan, "Sağlık birimlerimizi tomografisinden MR'ına, diyalizine kadar en modern cihazlarla donattık. Ambulans sayımızı 5 bine çıkartarak, uçağından helikopterine pek çok hizmeti devreye alarak 112 acil sağlık istasyonu sayımızı 2 bin 711'e yükselterek ihtiyaç anında her vatandaşımıza ulaşılabilmesini sağladık. Bay Kemal SSK Genel Müdürü iken bunlar var mıydı? Vatandaş sefalet içerisindeydi, bunları yapamadı. Savaş Ay seni çok iyi anlattı, o dönemde sefalet vardı hastanemizde ama şimdi hamdolsun hastanelerimiz modern olmanın ötesinde ileri teknoloji ile donatılmış vaziyette. Artık şehir hastaneleri ile yeni bir döneme giriyoruz. Sağlık alanında yeni bir çığır açıyoruz. Şu ana kadar Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri, Manisa, Elazığ ve Eskişehir'den oluşan toplam 8 şehir hastanesini hizmete açtık. Yakında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ni de hizmete açıyoruz ve Ankara Şehir Hastanesi'nin yatak kapasitesi 3 bin 300. bunları ancak AK Parti yapar, bunların böyle bir kapasitesi gücü yok" diye konuştu.

Erdoğan, toplamda 44 bin 400 yatağa ulaşacak şehir hastanelerinde, sağlık hizmetlerinde vatandaşların bir üst sınıfa taşındığını söyledi.

"Adalet sisteminde pek çok reform hayata geçirildi"

Adalet sistemine değinen Erdoğan, geçmişte darbecilerin ve vesayet güçlerinin üzerinde adeta tepindiği, en çok zarar gören kurumlarımızın başında geldiğini vurguladı. Milletin adalet teşkilatına olan güven düzeyini yükseltebilmek için, vatandaşlara en iyi yargı hizmetini verebilmek için, pek çok reformun hayata geçirildiğini anlatan Erdoğan, "Temel kanunlarımızı günün ihtiyaçlarına uygun şekilde baştan sona yeniledik. Adalet teşkilatımızın toplam personel sayısını 143 bine çıkartarak sistemin insan kaynağını zenginleştirdik. Yüksek yargının kapasitesini genişleterek İstinaf Mahkemeleri'nin hayata geçirerek, yargı ağı sistemini modernleştirerek davaların sonuçlanma sürecini hızlandırdık. İnşa ettiğimiz 246 Adalet Sarayı ile yargı mensuplarımızın çalışma mekanlarını yapılan işin önemine uygun bir hale getirdik. Anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı ile arabuluculuk sistemi ile, ihtisaslaşma ile insan hakları ve kişisel verilerin korunması yollarıyla, vatandaşlarımıza ilave hak arama yolları açtık" bilgisini verdi.

"2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti yılbaşı itibariyle 2 bin 20 liraya yükseltildi"

Erdoğan ulaştırmada gelinen noktaya da değinerek, karayolu, demiryolu ve deniz ulaşımında gerçekleştirilen projeleri aktardı. Erdoğan 2002 yılında genişbant abone sayısının 3 bin olduğunu hatırlatarak, bugün bu sayının 72 milyon kişiye ulaştığını söyledi. Çalışma hayatına dair bilgi veren Erdoğan, çalışanların sayısının yaklaşık 29 milyona yükseldiğini ve 16 yılda istihdamın 10 milyon kişi arttırıldığını kaydetti. İşçisinden emeklisine engellisinden yaşlısına kadar tüm kesimlerin gelirlerinde ciddi artışlar sağlandığını ifade eden Erdoğan, 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti yılbaşı itibariyle 2 bin 20 liraya yükseltildiğini açıkladı.

"Uzay ajansımızı kurduk"

Diğer yandan GAP'ın da bitme aşamasına geldiğini dile getiren Erdoğan, "Güneydoğu Anadolu projesi tepe noktasına ulaşacak. Mersin'de inşa ettiğimiz Alaköprü Barajı'ndan, KKTC tarafında inşa ettiğimiz Geçitköy Barajı'na dünyada ilk defa denizin altından askıda borularla içme suyu götürdük. Sanayi ve teknoloji sektöründe emeğiyle ve birikimiyle üreten, istihdam ortaya çıkartan, kalkınmamıza gelişmemize katkı veren herkese yönelik destek programlarını hayata geçirdik. Bugün 311 organize sanayi bölgemiz, 81 tekno parkımız ve bin 348 araştırma geliştirme ve tasarım merkezlerimizde üretime teknolojiye ve inovasyona katkı sağlıyoruz. Yıllardır hasretle beklenen uzay ajansımızı kurduk. Savunma sanayi AK Parti döneminde en büyük ilerlemeyi sağladığımız stratejik alanların başında geliyor. 2002 yılında 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosu, 2017 yılında 6 katın üzerinde büyüyerek 6,7 milyar dolara ulaştı. Helikopterlerden zırhlı araçlara, insansız hava araçlarından, uçaklara gemiler ve denizaltılardan uydulara, füzelerden elektronik haberleşme sistemlerine kadar her alanda savunma sanayimizin atılımları kesintisiz devam ediyor. 2002 yılında sadece 66 savunma sistemi ile ilgili proje yürütülmekte iken bugün bu sayı 652 ulaştı. Savunma sanayi ürünlerimizin ihracatımız içindeki payı her geçen yıl artıyor. Hakkari'nin ilavesiyle 81 şehrimizin tamamına doğalgazı götürmüş olduk. Artık doğalgazın gitmediği il kalmadı. Bugün nüfusumuzun yüzde sekseni doğalgaz kullanabilir duruma geldi. tabiata bir insan olan saygımızın bir tezahürü olarak 912 atıksu arıtma tesisi inşa ederek bu tesislerin sayısını bin 57 ulaştırdık. Mavi bayraklı plaj sayımızı 459'a çıkardık. İmar Barışı ile devletimiz ve vatandaşlarımız arasında ihtilaf konusu olan idare ile yargıyı da uzun yıllar meşgul eden sorunlara köklü bir çözüm getirdik ve imar barışını 15 Haziran'a kadar da böylece uzattık" ifadelerinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA