Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek 15 Temmuz gecesi FETO¨ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekatı su¨recinde 7'den 70'e milletimizin tu¨m fertlerinin seferber olması, C¸anakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı oldugˆunu bir kez daha go¨stermiştir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"C¸anakkale Zaferimizin 103. yıl do¨nu¨mu¨nu¨, millet olarak bu¨yu¨k bir gurur ve heyecanla idrak ediyor; C¸anakkale destanının bu¨tu¨n kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yad ediyoruz." ifadesine yer veren Erdoğan,C¸anakkale Zaferi'nin, do¨nemin en modern ordularını dize getiren, "C¸anakkale gec¸ilmez" so¨zu¨nu¨ tarihe naks¸eden s¸anlı bir destan olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal'in kelimeleriyle C¸anakkale 'bugu¨nu¨mu¨zu¨ kurtaran, maziye kahramanlıgˆını ve bu¨yu¨klu¨gˆu¨nu¨ iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan' zaferin adıdır. Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin u¨stu¨n fedakarlıklarıyla C¸anakkale'de elde edilen es¸siz bas¸arı, I·stiklal Harbimizi zafere ulas¸tıracak direnis¸ ruhuna da ilham vermis¸tir."

"En büyük güç kaynağı milletin imanı, inancı, bağımsızlık sevdası"

Tero¨r o¨rgu¨tlerine ve arkalarındaki odaklara kars¸ı yu¨ru¨tülen beka mu¨cadelesinde, devlet olarak en bu¨yu¨k gu¨c¸ kaynagˆının tıpkı bir asır o¨ncesinde oldugˆu gibi yine milletin imanı, inancı, vatan ve bagˆımsızlık sevdası olduğunun altını çizen Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

"Gerek 15 Temmuz gecesi FETO¨ ihanet c¸etesine kars¸ı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekatı su¨recinde 7'den 70'e milletimizin tu¨m fertlerinin seferber olması, C¸anakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı oldugˆunu bir kez daha go¨stermis¸tir. Tu¨rkiye, bundan 103 sene o¨nce birlik, beraberlik ve kardes¸lik ic¸erisinde yedi du¨vele C¸anakkale'yi nasıl dar etmis¸se bugu¨n de tero¨r o¨rgu¨tleri u¨zerinden uygulanmak istenen senaryoları bozacak kudrete sahiptir."

Zeytin Dalı Harekatı'nda c¸ok kısa zamanda elde edilen bas¸arının, hem u¨lkenin gu¨cu¨nu¨ hem de istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılıgˆını dost-du¨s¸man herkese ispat ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu du¨s¸u¨ncelerle C¸anakkale Zaferi'nin 103. yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutluyor, 18 Mart S¸ehitler Gu¨nü'nde bu toprakları bize emanet eden tu¨m s¸ehitlerimizi, bas¸ta Gazi Mustafa Kemal olmak u¨zere bu¨tu¨n kahramanlarımızı rahmetle s¸u¨kranla anıyorum. Ruhları s¸ad, mekanları cennet olsun."