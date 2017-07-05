Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz'da Darbeciler Tarafından Başından Vurulan Turgut Aslan'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz'da darbeciler tarafından başından vurulan Turgut Aslan'a ziyaretANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz'da darbeciler tarafından başından vurulan Turgut Aslan'a ziyaret
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.