Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz'da Darbeciler Tarafından Başından Vurulan Turgut Aslan'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ı ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı evinde ziyaret ediyor. - ANKARA