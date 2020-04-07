Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 136 bin KOBİ'ye müjde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 136 bin KOBİ'ye müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 136 bin KOBİ'ye müjde geldi.

07.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 136 bin KOBİ'ye müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 136 bin KOBİ'ye müjde geldi. KOSGEB'in kredi destek programından faydalanan ve bankalara ödemeleri devam eden 136 bin KOBİ'nin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki kredi taksitlerini 3 ay ertelediklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, erteleme maliyetinin KOSGEB tarafından karşılanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı, ikinci kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nden katıldığı toplantıda, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler ve bunların ekonomiye olan yansımaları değerlendirildi.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vergi, sigorta ve kredi geri ödemelerine sağladığımız kolaylıklara bir yenisini daha ekliyoruz. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize Nisan, Mayıs, Haziran ayları itibariyle yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme ile Covid-19 salgınının etkilerinin azaltılması için reel sektöre destek olmak amacıyla KOSGEB tarafından uygulanan kredi destek programlarından faydalanan işletmelere bir kolaylık getirildi. Bankalara kredi ödemeleri devam eden işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki kredi taksitleri 3 ay ertelendi.

136 BİN 255 İŞLETME

KOSGEB'in kredi destek programları kapsamında bankalardan kredi kullanan 136 bin 255 işletme bulunuyor. Bu işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına tekabül eden borçları 713 milyon TL tutuyor.

FİNANSMAN MALİYETİ KOSGEB'E

Erteleme karşılığında işletmeler herhangi bir masraf ödemeyecek. Ertelemeden dolayı oluşacak finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak.

"ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da resmi Twitter hesabı üzerinden bu düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Varank, paylaşımında şunları kaydetti:

"KOVID-19'un ekonomik etkilerini azaltmak için kritik bir adım attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni tedbirle; KOSGEB'in Kredi Destek Programından faydalanan işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran taksitleri 3 ay ertelendi. 136 bin 255 işletmeye şimdiden hayırlı olsun."

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA

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