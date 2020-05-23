Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 yaşındaki Miraç'a bayram hediyesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 yaşındaki Miraç'a bayram hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi(CİMER)'ne bir yazı göndererek kendisine olan sevgisini anlatan 10 yaşındaki Miraç Doğan'a, bayram hediyesi olarak istediği bir çift muhabbet kuşunu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 yaşındaki Miraç'a bayram hediyesi
23.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi(CİMER)'ne bir yazı göndererek kendisine olan sevgisini anlatan 10 yaşındaki Miraç Doğan'a, bayram hediyesi olarak istediği bir çift muhabbet kuşunu hediye etti.

Esenler'de ikamet eden 10 yaşındaki Miraç Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ne kadar çok sevdiğini anlatan bir mektup yazarak CİMER'e gönderdi. 'Cumhurbaşkanım ben sizi o kadar çok seviyorum ki sen televizyona çıktın mı benim gözlerim doluyor' diyerek başlayan yazısında 'Sizden bana bir hatıra istiyorum inşallah bana da bir kuş yollar mısınız? Kardeşimle evde çok sıkıldık. Hem sizden bana hatıra kalır' sözlerinin yer aldığı mesajla konudan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de ikamet eden Miraç'a bayram hediyesi olarak bir çift muhabbet kuşu hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuşların yanı sıra Miraç ve 3 yaşındaki kardeşi Ertuğrul'un oynaması için çeşitli oyuncaklar da gönderdi.

"BU GÜZEL KUŞLARI CUMHURBAŞKANIMIZ ADINA BAYRAM HEDİYESİ OLARAK TAKDİM EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyesini ise Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ailenin ilçedeki ikametine gelerek bizzat teslim etti. Ailenin evine misafir olan Göksu, "Miraç Cumhurbaşkanlığımıza bir yazı yazmış ve kendisine bayram hediyesi olarak Cumhurbaşkanımızdan bir kuş hediye etmesini istemiş. Konu hemen bize intikal etti. Biz de Miraç'ın bu güzel kuşlarını aldık Cumhurbaşkanımız adına bayram hediyesi olarak takdim ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın selamıyla birlikte hediye ettiği kuşları bizzat getirdik" diyerek muhabbet kuşlarını Miraç'a takdim edip Ramazan Bayramı'nı kutladı.

"CUMHURBAŞKANINDAN KUŞ İSTEDİM VE DİLEĞİM GERÇEK OLDU"

Cumhurbaşkanına olan sevgisini dile getirmek için CİMER'e yazı yazan Miraç Doğan ise, "Cumhurbaşkanımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Evde sıkıldığım için annemle birlikte bu yazıyı yazdım. Kuşu aldığım için çok memnunun. Cumhurbaşkanından kuş istedim ve dileğim gerçek oldu. Cumhurbaşkanına bu kadar işinin arasında bana bunu verdiği için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BU KADAR İŞİ VARKEN BELKİ ZAMAN BULAMAZLAR DİYORDUM"

Miraç'ın Annesi Duygu Doğan da, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, ayağına taş değmesin. O kadar işinin gücünün arasında bizi araması bile yeterdi bana. Oğlum televizyonda kendi yaşıtında bir çocuk vardı onu gördü 'Anne ben de yazmak istiyorum hatıra kalsın' dedi. Evden dışarı çıkamadığı için de çok sıkılıyorlardı tamam yazalım dedim. Ben Cumhurbaşkanımızın bu kadar işi varken belki zaman bulamazlar dönemezler diye heveslenme diyordum ama düşünüp gelmişler. Belediye başkanımız getirdi ben beklemiyordum açıkçası bana da sürpriz oldu. Başkanımız da Esenlerimizi gerçekten ayağa kaldırdı" dedi.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İHA

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