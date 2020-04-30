Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı
30.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:49

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajla işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajla işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajda tek sermayesi emek ve alın teri olan, Türkiye'nin büyümesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynayan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti. Göreve geldikleri günden bu yana hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inanarak, emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettiklerini kaydeden Erdoğan, "İşçilerimizin sorunlarının çözümü için her zaman samimiyetle çalıştık. Ücretten, sosyal haklara ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesine kadar önemli adımlar attık. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelede de çalışanlarımızı her alanda koruyacak tedbir ve desteklere büyük önem verdik. Salgınla mücadele ederken hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, özellikle istihdamın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sosyal koruma kalkanı altında hayata geçirdiğimiz programlarla salgının çalışanlarımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları en aza indirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 

"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin her bir ferdinin yararlanması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" diyen Erdoğan, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Her vesileyle belirttiğim gibi, işçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçilerimizle, çalışanlarımızla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Tüm dünyada işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."


Kaynak: DHA

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