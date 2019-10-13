13.10.2019 16:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önceden deklare ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun bir şekilde yaklaşık 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar ineceğiz"

"Haseke ve Ayn El Arap'ı da kontrol altına alarak operasyonu tamamlamış olacağız"

Kaynak: İHA