Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önceden deklare ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun bir şekilde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önceden deklare ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun bir şekilde yaklaşık 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar ineceğiz" "Haseke ve Ayn El Arap'ı da kontrol altına alarak operasyonu tamamlamış olacağız"
13.10.2019 16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önceden deklare ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun bir şekilde yaklaşık 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar ineceğiz"
"Haseke ve Ayn El Arap'ı da kontrol altına alarak operasyonu tamamlamış olacağız"
Kaynak: İHA