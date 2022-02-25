Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : DAHA KARARLI BİR ADIMI NATO'NUN ATMASI GEREKİRDİ

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi" dedi.

Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Şu anda AB ve batı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyor. Bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız? Attığınız bir adım var mı? Buna baktığımız zaman atılan herhangi bir adım yok. Bugünkü NATO zirvesini bu konuda ne gibi adımlar atıyorsunuz veya atacağız bunu konuşacağız. Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak böyle bir adeta Karagöz-Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Bu konuda da bugüne kadar bol bol nasihat çeken batı, şu anda da hala bu nasihatlerine devam ediyor. Temenni ederim ki bugünkü NATO Zirvesi daha kararlı bir duruş ortaya koymak suretiyle, çünkü AB üyesi ülkelerin hemen hemen tamamına yakını NATO ülkesi ama hala bir duruş, bir kararlılık ortaya konmayınca bu tabi Zelenski'nin de ifadesiyle 'sadece bize nasihat veriyorlar, herhangi bir destek vermiyorlar' dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor ki bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz" değerlendirmesinde bulundu.