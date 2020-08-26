Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha bir asır önce Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha bir asır önce Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha bir asır önce Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de, Ege'de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır." - MUŞ Kaynak: İHA