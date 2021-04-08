Cumhurbaşkanı Erdoğan: "D-8'i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeli, karar alma süreçlerini...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "D-8'i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeli, karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "D-8'i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeli, karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap