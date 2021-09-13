Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizin başarıya ulaşması için...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız"
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri