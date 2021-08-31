Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı