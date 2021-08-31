Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse...
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse... - Haberler
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