Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek.