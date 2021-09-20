Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir...

AA / Barış Kılıç - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır."

AA / Barış Kılıç - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(New York'taki Türkevi) Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(New York'taki Türkevi) Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya...

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan imamın konuşması, salonu inletti: Siz tüm Müslüman dünyasının liderisiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan imamın konuşması, salonu inletti: Siz tüm Müslüman dünyasının liderisiniz
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir... - Haberler
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