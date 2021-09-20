Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir...
AA / Barış Kılıç - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır."
AA / Barış Kılıç - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(New York'taki Türkevi) Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta "Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni"nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan imamın konuşması, salonu inletti: Siz tüm Müslüman dünyasının liderisiniz