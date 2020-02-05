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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizi, demokrasimizi çok daha yükseklere taşımak için gayret...

Delice ilçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

05.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

ilçesi

Cumhurbaşkanı 'ın gelişi ve konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nin Delice ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizi, demokrasimizi çok daha yükseklere taşımak için gayret...
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