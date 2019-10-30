Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimize en büyük hizmetimiz de ülkemizi 2023 hedeflerimize...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
30.10.2019 13:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: AA
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimize en büyük hizmetimiz de ülkemizi 2023 hedeflerimize...