Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ABD Başkanı Trump'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da bir araya geldi.
13.11.2019 23:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
ABD Başkanı Trump'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Kaynak: AA