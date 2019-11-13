Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da buluştu

13.11.2019 23:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

ABD Başkanı Trump'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Kaynak: AA