Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik (2)

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ŞİŞECAM POLATLI FABRİKASI YENİ ÜRETİM HATTINI AÇTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Şişecam'ın Türkiye'nin en prestijli markalarından biri olduğunu, 4 kıtada 14 ülkede üretim yapan küresel bir oyuncu olduğunu belirterek, 12 bin kişiye istihdam sağladığını, 86 yıldır artan pazar payının da firmanın sağlıklı büyümeye verdiği önemi gösterdiğini söyledi. Erdoğan, Polatlı Üretim Tesisi Şişecam Fabrikası'nın küresel vizyonunun yeni halkasını oluşturduğunu vurgulayarak, "Şişecam dünyada cam ev eşyasında ilk 3'te, cam ambalaj ve düz camda ilk 5'te yer alıyor. Bursa, Kırklareli, Mersin ve Ankara'da üretim yapan firmamız 1 milyarlık bu ilave yatırımla düz cam kapasitesini 2 milyon tona çıkardı. Bu tesis 540 bin tonluk hacmiyle Avrupa'nın en büyük düz cam üretim üssü olmanın yanında 315 insanımıza da ilave istihdam sağlamaktadır. Cama dayalı ürünlerin inşaattan otomotive her alanda kullanımının yaygınlaştığı düşünüldüğünde bu tesisin ülkemiz ekonomisi için taşıdığı önem daha iyi anlaşılacaktır. Kendi otomobilini, uçağını, uçak gemisini geliştiren Türkiye'nin cam ürünlerine yönelik talebi düzenli olarak artıyor. Güneş paneli camları ve sağlık endüstirisinde kullanılan camlar bunların başında geliyor. Biz her stratejik üründe olduğu gibi bunda da talebin kendi iç piyasasında karşılanmasını arzu ediyoruz. Şişecam'ın engin tecrübesi ve güçlü kapasitesiyle inşallah bu eksiği giderebileceğine inanıyorum" dedi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA,