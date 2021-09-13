Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yılı nedeniyle Ankara'nın Polatlı ilçesinde Duatepe'de düzenlenen kutlamalara katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin kazanıldığı 1921 yılının herhangi bir savaşın değil Anadolu'daki bin yıllık varlıklarının da dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Top seslerinin artık Ulus'tan duyulmaya başlandığı bir süreçte ordunun adeta düşmana 'dur' diyerek savaşı istiklal ile sonuçlandırdığını belirten Erdoğan, "Büyük Taarruz'un müjdesini bu bölgede vermiştir. Çal Dağı'nda, Beştepe'de, Karlıtepe'de, Duatepe'de, Mangal Dağı'nda, 'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' diye başlayan İstiklal Marşı'mıza ilham veren kahramanlarımız, Polatlı Haymana hattında verdikleri büyük mücadele ile isimlerini tarihe; cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır. 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' anlayışıyla yürütülen bu savaşta vatanın her karışını kanlarının son damlasına kadar koruma kararıyla cephede yerini alan askerlerimiz, zafer kesinleşene kadar aynı azimle mücadele etmiştir" diye konuştu.

Erdoğan, geleceğe güvenle baktıklarını vurgulayarak, "Son dönemde yaşadıklarımızın ardından artık kendimize daha çok güveniyor, geleceğimize daha umutla bakıyoruz. 2023'e yaklaştıkça bu güven ve umut zeminini bozmaya yönelik tacizlerin artması doğru istikamette gittiğimizin işaretidir. Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha öz güvenle yürüyoruz. Daha öz güvenle de bunu başaracağımıza inanıyorum. Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır. Bizim için esas olan milletimizin iradesidir. Cumhuriyetimizin 100 yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmayı hedefleyen mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız" diye konuştu.