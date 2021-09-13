Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedeflerinin milli mücadelenin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırı olduğunu söyledi. Erdoğan, " Türkiye'nin, kendi verdikleri rollerin dışına çıkmasını istemeyenlere alın terimizle ve yeri geldiğinde kanımızla istiklaline ve istikbaline sahip çıkan bir ülke olduğumuz gerçeğini kabul ettirdik. Bazıları hala 2023 hedeflerimizi sıradan bir orta-uzun vadeli kalkınma programı sanmaya devam ediyor. Halbuki biz bu iradeyi ortaya koyarak cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yılı nedeniyle Ankara'nın Polatlı ilçesinde Duatepe'de düzenlenen kutlamalara katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin kazanıldığı 1921 yılının herhangi bir savaşın değil Anadolu'daki bin yıllık varlıklarının da dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Top seslerinin artık Ulus'tan duyulmaya başlandığı bir süreçte ordunun adeta düşmana 'dur' diyerek savaşı istiklal ile sonuçlandırdığını belirten Erdoğan, "Büyük Taarruz'un müjdesini bu bölgede vermiştir. Çal Dağı'nda, Beştepe'de, Karlıtepe'de, Duatepe'de, Mangal Dağı'nda, 'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' diye başlayan İstiklal Marşı'mıza ilham veren kahramanlarımız, Polatlı Haymana hattında verdikleri büyük mücadele ile isimlerini tarihe; cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır. 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' anlayışıyla yürütülen bu savaşta vatanın her karışını kanlarının son damlasına kadar koruma kararıyla cephede yerini alan askerlerimiz, zafer kesinleşene kadar aynı azimle mücadele etmiştir" diye konuştu.