Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
30.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız."

Kaynak: AA

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