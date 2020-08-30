Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri,... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız." Kaynak: AA