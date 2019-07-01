Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başta olmak üzere ülkemizde yatırım yapmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başta olmak üzere ülkemizde yatırım yapmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başta olmak üzere ülkemizde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başta olmak üzere ülkemizde yatırım yapmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başta olmak üzere ülkemizde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz.

Kaynak: AA
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