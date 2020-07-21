Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu.

21.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu

Kaynak: İHA

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