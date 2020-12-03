Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern...

03.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:57

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binası açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binası açılışına katıldı.(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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