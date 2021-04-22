Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekillerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekilleri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekilleri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanvekilleriyle Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesi, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz