Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Millet Kütüphanesi'ni gezmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyeva...

20.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi

ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Millet Kütüphanesi'ni gezmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyeva Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi
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