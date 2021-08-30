Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün...
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün sembolleri olduğuna inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün sembolleri olduğuna inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün... - Haberler
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