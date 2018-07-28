Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabristanı'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanlığı Kabristanı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında Zambiya Cumhurbaşkanlığı Kabristanı'nı ziyaret etti. Güney Afrika'daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretler kapsamında Zambiya'ya geldi. Güney Afrika temaslarının ardından Zambiya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenneth Kaunda Uluslararası Havalimanı'nda Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabristanı'nı ziyaret etti. Ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak. Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu ile yapılacak başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ardından iki lider yapılacak anlaşmaların imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Lungu tarafından Taj Pamodzi Otel'de onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak olan Erdoğan, daha sonra Zambiya Kurucu Cumhurbaşkanı Dr. Kenneth Kaunde'ye nezaket ziyaretinde bulunacak. - ZAMBİYA