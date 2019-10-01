Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleri yer alan devletlere baktığımızda 2200...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleri yer alan devletlere baktığımızda 2200 yıllık bir mirasa sahip olduğumuzu görüyoruz" -"Bu esareti kabul etmediğimizi ifade ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleri yer alan devletlere baktığımızda 2200 yıllık bir mirasa sahip olduğumuzu görüyoruz"
-"Bu esareti kabul etmediğimizi ifade ediyor. Türkiye'yi sınırları cetvelle çizilmiş, müesseseleri süni olarak kurulmuş toplumlarla karıştıranlar oluyor"
-"Siyaset yaparken de hepimiz önce bu ülkeye ve millete karşı sorumlu olduğumuzu unutmayacağız. Önce milletim demeyen hiç kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapıyor.