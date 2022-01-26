Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı Herzog'un, şubatın başında ziyareti söz konusu. Bu ziyaretle birlikte İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni bir...
AA, Kemal Karadağ - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı Herzog'un, şubatın başında ziyareti söz konusu. Bu ziyaretle birlikte İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlayabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı Herzog'un, şubatın başında ziyareti söz konusu. Bu ziyaretle birlikte İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlayabilir."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri