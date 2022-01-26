Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı Herzog'un, şubatın başında ziyareti söz konusu. Bu ziyaretle birlikte İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni bir... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı Herzog'un, şubatın başında ziyareti söz konusu. Bu ziyaretle birlikte İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni bir...

AA, Kemal Karadağ - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı Herzog'un, şubatın başında ziyareti söz konusu. Bu ziyaretle birlikte İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlayabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı Herzog'un, şubatın başında ziyareti söz konusu. Bu ziyaretle birlikte İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlayabilir."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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