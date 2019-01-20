Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakıyla Kurduğumuz Gönül Birliğini İnşallah Hep Birlikte...
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Aday Tanıtım Toplantısında Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakıyla Kurduğumuz Gönül Birliğini İnşallah Hep Birlikte...

- AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Salondaki vatandaşları selamlaması Salondan görüntüler Erdoğan'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Salondaki vatandaşları selamlaması
Salondan görüntüler
Erdoğan'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: AA
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