Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz"

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.

23.08.2019 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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