Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz"
AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.
AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz."