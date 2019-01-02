Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakında Kimse Çizgimizin Dışına Çıkamaz"

- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programında konuştu.

Erdoğan: "Cumhur ittifakında kimse çizgimizin dışına çıkamaz. Cumhur ittifakının gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaralılara vaadimiz, bugüne kadar olduğu gibi, yine onlara en iyi hizmeti bizim vereceğimizdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhur İttifakı) Bu bir uzun yolculuk, bu uzun yolculukta birbirimizi kıramayız. Birbirimizle dayanışma içinde olacağız, dayanışma içinde olacağız ki vatanseverlikten uzak, milliyetperverlikten uzak olanlara karşı 31 Mart akşamı cumhur olarak gereken dersi vermiş olalım."

Kaynak: AA