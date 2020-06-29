Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç...
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
29.06.2020 19:10 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:56
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (5)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli olmuştur."
Kaynak: AA