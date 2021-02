Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı teröristleri inlerinde bitire bitire yoluna devam edecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın bilesiniz ki bu Cumhur İttifakı, bu AK Parti iktidarı bu yolda inançla, sizin kol gerdiğiniz o teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. 3 yıl önce 21 Şubat'ta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurdukları Cumhur İttifakı'nın ilk adımını TBMM'ye verdikleri kanun teklifi ile attıklarını anımsatan Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın Türk siyasi hayatının sadece en başarılı değil, aynı zamanda en ilkeli, en onurlu, en hasbi ittifakı olduğunu görüyoruz" dedi.

Terörle mücadeleden ekonomik tuzaklara kadar nice saldırıyı da Cumhur İttifakı'nın güçlü zemininde karşılayarak boşa çıkardıklarını kaydeden Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin lokomotifliğinde kurulan yapının terörle mücadele başta olmak üzere yaşanan her hadisede tel tel dökülmesi oturduğu zeminin çürüklüğünden kaynaklanıyor. CHP bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi, diğer yanına yerli ve milli hassasiyetlerini koruduğunu umut ettiğimiz bir başka yapıyı alarak ortaya da kimi bulursa doldurarak kendince bir siyaset terazisi kurdu. Bu zoraki ittifakın içinde, ülkenin bütünlüğü konusunda fikir birliğine rastlayamazsınız. Milletimizin birlik ve beraberliği konusunda anlayış birliğinin izini bulamazsınız. Bu zoraki ittifakın içinde, uluslararası saldırılar karşısında devletinin yanında yer alma erdemini hiç göremezsiniz. Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kisvesi altında tekrarlayan, vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı, daha doğrusu bir heyula var. CHP kendi başına planı, programı, projesi, hayali, hedefi, gayreti, eseri, mücadelesi olmayan, ancak bir yerlerden gelecek olumlu veya olumsuz etkiyle harekete geçen bir partidir" diye konuştu.'CHP'NİN İÇİNDE ADALET YOKTUR'CHP'nin içinde millet olmadığını söyleyen Erdoğan, "Millet, tek partiden beri CHP'nin ciğerini bilir, ciğerini. CHP'nin içinde demokrasi yoktur, çünkü CHP sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin d'sinden bile nasibini almamış süzme faşist bir partidir. CHP'nin içinde kalkınma yoktur, çünkü CHP halkın derdine derman olacak aşına, ekmeğine işine yarayacak hiçbir işe yanaşmaz. CHP'nin içinde adalet yoktur, çünkü CHP sırtını dayadığı vesayetçilerin, darbecilerin hukukundan başka hukuk tanımaz. CHP'nin içinde milli ve yerli hassasiyet yoktur. Çünkü CHP siyasetteki duruşunu ülkesine veya halkına göre değil, önüne konulan senaryolara göre belirler" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında geçtiğimiz hafta yağan kar sonucu CHP'li belediye başkanlarının görevde olduğu illerde yaşanan olumsuzlukları içeren video izleterek, "CHP; çöp, çukur, çamur. Bu kadar basit bir konuda bile vatandaşlarımıza hizmet veremeyenleri yok saymayacağız, kayıp olarak ilan etmeyeceğiz de ne yapacağız? Gelin, 84 milyon hep birlikte 2023 yılında Türkiye'ye, diğer alanlardaki hedefleriyle birlikte, gerçek anlamda bir ana muhalefet de kazandıralım. Gelin 2023'te hep birlikte yepyeni bir Türkiye'nin kapılarını aralayalım" dedi.'UTANMADAN BENİM ÜZERİME YIKMAYA ÇALIŞIYOR'Erdoğan, Türkiye'de, kendi devletine düşman, kendi milletine hasım, kendi vatanını bulduğu her fırsatta sırtından hançerleyen kirli bir zihniyet bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Bu kirli zihniyetin siyasi temsilciliğini de CHP ve giderek iç içe geçtiği terör örgütünün güdümündeki siyasi parti yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde bir mağarada alenen infaz edilen 13 silahsız masum insanın başına gelen acı hadise bile karşımızdaki kirli zihniyeti utandırmaya yetmemiştir. Bunlar öyle utanmaz ki çıkıyor, onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor. 5 yıl, 6 yıl bizim polisimizi, askerimizi, sivili, 13 kişiyi kaçıranlar kim? Biz bu 5 yıl 6 yıl içinde dağ, taş demedik, Irak'ın kuzeyindeki mağaralar demedik, bütün buraları aradık, taradık. Bunlar utanmadan sıkılmadan 'Bir şey olmaz, sakinler güvence altında' diyecek kadar yüzsüzler. Kim bunlar CHP ve ortağı HDP. Beraber yürüttüler bu işleri. Bu tezgahı beraber çalıştırdılar. Biz 5-6 yıldan sonra operasyonu yapmak zorunda kaldık. Bununla ilgili de Savunma ve İçişleri Bakanımı bu beyefendilerin makamına gönderdik. Bizzat gittiler anlattılar. Bunlar anlatıldığı halde utanmadan, terbiyesizce eleştiri yağmuruna tuttular. Makamınızda gelip her şeyi anlattılar. Bu kadar açık, şeffaf bu süreç ortaya konulurken siz ne yüzsüzsünüz ki Meclisteki bu çalışmadan sonra hala saldırıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın bilesiniz ki bu Cumhur İttifakı, bu AK Parti iktidarı, bu yolda inanarak inançla sizin kol gerdiğiniz o teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir."'İNTİKAMINI ALACAĞIZ'Teröristlerin sayısının on binlerden yüzlere düştüğünü belirten Erdoğan, "Bu mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Terör örgütlerini ve siyasi uzantılarını korumak için, bu katliamın suçunu bize yıkamaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. 'Bunun sorumlusu Erdoğan'dır' diyor. Ne yüzsüzsün sen ya. Ne karaktersizsin ya? Bunların cibilliyeti bozuk. 5-6 yıl içinde bu mücadeleyi gece gündüz demeden verdik. Buna rağmen geldiğimiz nokta bu oldu. İçimiz kan ağlıyor. Biz onların intikamını alacağız. Onların kanlarını yerde bırakmayacağız. Bunu da böyle bilsin Bay Kemal. Ortağı HDP de böyle bilsin. Beraber yine Ankara'dan İstanbul'a yürüsünler. Onlar Ankara'dan İstanbul'a yürürken biz de inşallah buradan sahili selamete çıkacağız. Onlara bu imkanı vermeyeceğiz" dedi.'KİMSEDEN İCAZET ALACAK DEĞİLİZ'Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının içerde olduğu gibi dışarıda da epeyce bir kesimi rahatsız ettiğini kaydeden Erdoğan, "Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele harekatları hem meşru hakkıdır. Hem de insani görevidir. Dünyadaki her devlet gibi Türkiye'de kendisine yönelen tehditlere karşı mücadelesini gerektiğinde kaynağına kadar inerek sürdürme hakkına sahiptir. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın bize yüklediği kardeşlik, insanlık görevlerini yerine getirmek için kimseden icazet alacak değiliz. Samandağ'dan Şemdinli'ye kadar tüm sınırlarımızı yeteri kadar derinliğe inerek güvenli hale getirene dek durmayacağız" ifadesini kullandı.'1 MART'TAN İTİBAREN NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK'Normalleşme adımları hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Kontrolsüz bir normalleşmeye yönelirsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır. Milletimizden sabır istiyorum" dedi. Şehirler bazında normalleşme adımlarının atılacağının müjdesini verdiklerini anımsatan Erdoğan, "Bu kapsamda eğitimde ilk adımları atmaya başladık. İnşallah 1 marttan itibaren diğer alanlarda da kriterleri karşılayan illerimizde beklentileri karşılayacak adımlar atmaya başlanacaktır. Vatandaşlarımızdan salgının kendi illerindeki seyir durumunu yakından takip etmek, kurallarına hafiyen uymak suretiyle biran önce normalleşe kriterlerine ulaşılmasını sağlamalarını bekliyorum" diye konuştu.'O SÜREÇ AYNEN İŞLEYECEKTİR'

Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, HDP'li milletvekillerine ait fezlekelerin meclise gelmesiyle ilgili soru üzerine, "Süreç neyse o süreç aynen işleyecektir. Bu konularla alakalı Meclise gelir, Meclis komisyonlarda müzakerelerini yapar. Ondan sonra da genel kurula gelir. Genel kurulda da hemen eller iner, kalkar iş biter" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı