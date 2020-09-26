Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli"

26.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 26.09.2020 20:11

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüse binmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüse binmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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