Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli"
26.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 26.09.2020 20:11
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüse binmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüse binmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde halka hitap etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş