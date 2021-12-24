Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı.
Öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret ettikten sonra cuma namazı için Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılarak Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geçti.
(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finans kısmındaki dengeyi kısa sürede oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime...
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri