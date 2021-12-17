Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan mevkidaşlarıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüşmeler gerçekleştirdi.

Daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Hamidiye Camisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını burada kıldı.

Erdoğan'a, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat??????? ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü (görüşmeden fotoğraflar)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü (görüşmeden fotoğraflar)

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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