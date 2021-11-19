Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı
İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.