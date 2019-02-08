Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Ulu Camii'de Kılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Ulu Camii'de kılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'taSİVAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 Mahalli seçimlerinin ilk mitingini, Sivas Kongresinin 100. yıl dönümünde Sivas'ta gerçekleştirmek üzere kente geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Ulu Camii'de kılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta
SİVAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 Mahalli seçimlerinin ilk mitingini, Sivas Kongresinin 100. yıl dönümünde Sivas'ta gerçekleştirmek üzere kente geldi.
Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Nuri Demirağ Havalimanı'na inen Erdoğan, Cuma namazını kılmak için eğri minaresi ile dikkat çeken tarihi Ulu Cami'ye geçti. Erdoğan'ın Cuma namazının ardından Sivas Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra, seçimin ilk mitingini tarihi kent meydanında gerçekleştirmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA